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Рождество 2020: красивые поздравления и открытки
Ежегодно 6 января в Украине празднуют Сочельник, а 7 января — Рождество Христово. Кстати, западные христиане отпраздновали еще 25 декабря.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Рождеством.
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
***
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце — мира, добра, чистоты!
Пусть в душе лучик веры сияет,
Каждый миг дарит радость и свет!
И Господь пусть тебя охраняет
От печалей, ненастья и бед!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
***
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
Также советуем рецепт венского штруделя, который украсит рождественский стол.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.