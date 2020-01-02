Украина

Зеленский засветился в Буковеле: в сеть попало фото

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее сказавший, что собирается на Новый год в Прикарпатье, «засветился» на Буковеле.

Так, фотографию Зеленского в горнолыжном костюме в сеть выложил интернет-пользователь, снявшийся вместе с президентом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новогоднем обращении к украинцам Зеленский говорил о единой стране и необходимости научиться жить вместе с уважением друг к другу.

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