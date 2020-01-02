- 13:19 Ссоры и неудачные свидания: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака
- 13:16 В бриллиантах и со слонами на шеях: королева и принцессы Дании посетили новогодний прием
- 13:09 Зеленский засветился в Буковеле: в сеть попало фото
- 12:55 На улицах Одессы бросили тонны непроданных елок: коммунальщики в шоке
- 12:51 Какие дни будут выходными на Рождество, а когда уже выходить на работу
- 12:50 С неба падали лебеди: празднование Нового года в Праге превратилось в кровавое месиво
- 12:23 Стало известно, когда Украина возобновит выплаты пенсий жителям ОРДЛО
- 12:18 Ананасов больше нет: Лера Кудрявцева показала натуральную грудь после операции
- 12:15 Юноша без водительских прав в новогоднюю ночь устроил пьяное смертельное ДТП под Киевом
- 12:00 Перепутал педали: китаец выехал на новеньком внедорожнике из автосалона и на полном ходу врезался в дерево
- 11:55 Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места
- 11:34 Хозяин неделю потратил на сборку игрушки: кот разрушил ее за секунду, но остался безнаказанным
Зеленский засветился в Буковеле: в сеть попало фото
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее сказавший, что собирается на Новый год в Прикарпатье, «засветился» на Буковеле.
Так, фотографию Зеленского в горнолыжном костюме в сеть выложил интернет-пользователь, снявшийся вместе с президентом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новогоднем обращении к украинцам Зеленский говорил о единой стране и необходимости научиться жить вместе с уважением друг к другу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..