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Украина

Зеленский засветился в Буковеле: в сеть попало фото

13:09 2 января 2020 241
Зеленский в Буковеле
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее сказавший, что собирается на Новый год в Прикарпатье, «засветился» на Буковеле.

Так, фотографию Зеленского в горнолыжном костюме в сеть выложил интернет-пользователь, снявшийся вместе с президентом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новогоднем обращении к украинцам Зеленский говорил о единой стране и необходимости научиться жить вместе с уважением друг к другу.

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