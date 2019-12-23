Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста

Мир

Качество сна человека зависит не только от того, в какой позе он спит, но и от количества времени, выделяемого для сновидений.

По данным Национального фонда сна США, взрослый человек может высыпаться всего за 7 часов, тогда как младенцу может понадобиться до 19 часов в день, пишет портал Focus.de.

Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что оптимальное время сна для людей варьируются в зависимости от их возраста. При этом они составили примерные рекомендации о том, какой продолжительности должен быть сон для людей разных возрастных категорий.

Новорожденные от 0 до 3 месяцев. Идеальное время сна для самых маленьких — от 14 до 17 часов в день, но некоторым детям бывает достаточно 11 часов сна, а некоторым требуется до 19 часов.

Младенцы от 4 до 11 месяцев. Дети приспосабливаются к ночному сну, и им нужно все меньше перерывов в течение дня. Идеальное количество сна составляет около 15 часов, некоторые дети обходятся 10 часами.

Малыши от 1 года до 2 лет. Оптимальное время сна — от 12 до 15 часов. Дети, которые спят менее 10 часов, зачастую компенсируют свою усталость гиперактивностью.

Дети от 3 до 5 лет. Дети этого возраста должны спать от 10 до 13 часов, ни в коем случае не меньше 8 часов. В противном случае у детей могут возникнуть проблемы с поведением.

Младшие школьники от 6 до 13 лет. Оптимальное время сна в этом возрасте — от 7 до 12 часов. Исследование ученых Тюбингенского университета показало, что чем более продолжительным является сон у детей в данном возрасте (в пределах вышеназванных значений), тем умнее они становятся.

Подростки от 14 до 17 лет. В период полового созревания организм является жертвой собственных гормонов. Чтобы справиться с переходом от ребенка к взрослому, подростку нужно спать не менее 8−9 часов в сутки.

Молодые люди от 18 до 25 лет. В течение этого этапа жизни оптимальное количество сна составляет от 7 до 9 часов.

Взрослые люди от 26 до 64 лет. В течение этого самого долгого возрастного периода жизни людям обычно требуется от 7 до 9 часов сна. В то же время ученые считают, что сон в пределах 6−10 часов тоже близко к норме, тогда как сон менее 6 часов очень вреден для здоровья своими последствиями, среди которых — развитие сердечно-сосудистых заболеваний, высокое кровяное давление, ожирение.

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