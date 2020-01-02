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Мир

В Джакарте из-за жуткого потопа погибли два десятка человек: в сети показали видео

14:55 2 января 2020 27
Джакарта
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 31 декабря, на столице Индонезии Джакарту обрушились наводнения и оползни, которые привели к гибели более 20 человек. В результате 2 января эвакуировали десятки тысяч жителей. Ранее крупный смерч пронесся над популярным курортом на Черном море.

«Радіо Свобода» сообщает, что причинами гибели людей стало буйство стихии, а одного 16-летнего юношу смертельно поразило электрическим током.

Повреждены тысячи домов, есть проблемы с электричеством.

Индонезия, в частности остров Бали, — одно из популярных мест отдыха для украинцев. Но сейчас власти страны заявили, что экстремальные погодные условия продлятся до 7 января.

Опубликовано видео природных катаклизмов, которые происходят в Джакарте.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ураган опрокинул грузовик прямо на полицейскую машину.

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