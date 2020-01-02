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В Джакарте из-за жуткого потопа погибли два десятка человек: в сети показали видео
Во вторник, 31 декабря, на столице Индонезии Джакарту обрушились наводнения и оползни, которые привели к гибели более 20 человек. В результате 2 января эвакуировали десятки тысяч жителей. Ранее крупный смерч пронесся над популярным курортом на Черном море.
«Радіо Свобода» сообщает, что причинами гибели людей стало буйство стихии, а одного 16-летнего юношу смертельно поразило электрическим током.
Повреждены тысячи домов, есть проблемы с электричеством.
Индонезия, в частности остров Бали, — одно из популярных мест отдыха для украинцев. Но сейчас власти страны заявили, что экстремальные погодные условия продлятся до 7 января.
Опубликовано видео природных катаклизмов, которые происходят в Джакарте.
Jakarta Floods: 377 mm (14.8 inches) of rain fell in a single day on Jakarta, the most since records began, killing at least 21 people— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 2 января 2020 г.
«The rain falling on New Year's Eve… is not ordinary rain,» said Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency
This is not normal pic.twitter.com/zeTq0lLRCB
Ранее сообщалось, что в Великобритании ураган опрокинул грузовик прямо на полицейскую машину.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!