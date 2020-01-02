Мир

В Джакарте из-за жуткого потопа погибли два десятка человек: в сети показали видео

Во вторник, 31 декабря, на столице Индонезии Джакарту обрушились наводнения и оползни, которые привели к гибели более 20 человек. В результате 2 января эвакуировали десятки тысяч жителей. Ранее крупный смерч пронесся над популярным курортом на Черном море.

«Радіо Свобода» сообщает, что причинами гибели людей стало буйство стихии, а одного 16-летнего юношу смертельно поразило электрическим током.

Повреждены тысячи домов, есть проблемы с электричеством.

Индонезия, в частности остров Бали, — одно из популярных мест отдыха для украинцев. Но сейчас власти страны заявили, что экстремальные погодные условия продлятся до 7 января.

Опубликовано видео природных катаклизмов, которые происходят в Джакарте.

Jakarta Floods: 377 mm (14.8 inches) of rain fell in a single day on Jakarta, the most since records began, killing at least 21 people



«The rain falling on New Year's Eve… is not ordinary rain,» said Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency



This is not normal pic.twitter.com/zeTq0lLRCB — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 2 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ураган опрокинул грузовик прямо на полицейскую машину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter