Украина

Мужчина, сделавший селфи с Зеленским в Буковеле, часто ездит в Россию: в сети указали на интересный момент

Внимательные пользователи сети заметили, что селфи с президентом Зеленским в Буковеле сделал некто Николай Софрон, который, судя по фото, часто бывает в Москве.

«Электорат Зели понятен», — отреагировал на скандал пользователь laviestbelle733.

Напомним, президент Зеленский неожиданно для многих украинцев поздравил Путина с Новым годом.

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