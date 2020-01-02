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Украина

Мужчина, сделавший селфи с Зеленским в Буковеле, часто ездит в Россию: в сети указали на интересный момент

15:52 2 января 2020 632
Зеленский в Буковеле
Инф. «ФАКТОВ»

Внимательные пользователи сети заметили, что селфи с президентом Зеленским в Буковеле сделал некто Николай Софрон, который, судя по фото, часто бывает в Москве.

«Электорат Зели понятен», — отреагировал на скандал пользователь laviestbelle733.

Напомним, президент Зеленский неожиданно для многих украинцев поздравил Путина с Новым годом.

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