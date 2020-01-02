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Зеленского обвинили в сексизме из-за его новогодней речи
В новогоднем обращении президента Зеленского заметили важный нюанс, который может служить еще одним подтверждением его сексизма. Так, в обращении присутствует упоминание 30 персонажей (адвокат, сангвиник, налогоплательщик, агроном), и все они — мужчины. Тогда как женщин в обращении вспомнили едва лишь дважды, и оба раза это оказалась домохозяйка, обратил внимание ресурс Тексты.
При этом журналисты напомнили, что именно в 2019 году правительство Украины окончательно утвердил свод правил украинского правописания,
«Эта „мелочь“ на самом деле на несколько больших шагов приблизила нас с гендерному равенству. Потому что адвокатесса или директриса в украинском языке постепенно уничтожают стереотипы о „серьезных, а значит обязательно мужские“ профессии», — указывают журналисты, вспоминая президенту его высказывание об украинках как о туристическом бренде нашей страны.
Напомним, этот пассаж стоил Зеленскому включения в число номинантов антипремии за сексизм в 2019 году.
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