Зеленского обвинили в сексизме из-за его новогодней речи

Украина

В новогоднем обращении президента Зеленского заметили важный нюанс, который может служить еще одним подтверждением его сексизма. Так, в обращении присутствует упоминание 30 персонажей (адвокат, сангвиник, налогоплательщик, агроном), и все они — мужчины. Тогда как женщин в обращении вспомнили едва лишь дважды, и оба раза это оказалась домохозяйка, обратил внимание ресурс Тексты.

При этом журналисты напомнили, что именно в 2019 году правительство Украины окончательно утвердил свод правил украинского правописания, в т. ч. закрепил употребление феминитивов.

«Эта „мелочь“ на самом деле на несколько больших шагов приблизила нас с гендерному равенству. Потому что адвокатесса или директриса в украинском языке постепенно уничтожают стереотипы о „серьезных, а значит обязательно мужские“ профессии», — указывают журналисты, вспоминая президенту его высказывание об украинках как о туристическом бренде нашей страны.

Напомним, этот пассаж стоил Зеленскому включения в число номинантов антипремии за сексизм в 2019 году.

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