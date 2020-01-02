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Если праздник уже закончился: в Киеве открылись пункты приема новогодних елок (адреса)
В Киеве действуют 15 пунктов сбора, куда жители столицы могут принести свои елки и сосны. Они действуют в разных районах города. Причем при подготовке к праздникам в Киев привезли не только елки, но и 30 тонн снега.
КГГА сообщает, что на территории производственных баз районных коммунальных предприятий и лесопарковых хозяйств уже подготовлены площадки для сбора новогодних елок.
«Собранные дерева переделают на щепки на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», — заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.
Адреса:
|1
|просп. Голосіївський, 87-г
|Пищолка Дмитро Васильович, 095 272 99 97
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|2
|вул. Тростянецька, 58-А
|Гузенко Роман Володимирович, 067 656 29 11
|Пн-Пт 8.00−17.00
|3
|вул. Електротехнічна, 98
|Очкуров Вадим Сергійович, 067 371 94 76
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|4
|вул. Визволителів, 6
|Степоненко Наталія Олексіївна, 044−594−82−07
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|5
|просп. С. Бандери, 26-А
|Бондар Олена Михалівна, 097 751 48 35
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|6
|вул. Залізничне шосе, 61
|Шевчук Микола Вікторович 097 273 23 71
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|7
|вул. Дмитрівська, 16-а (виробнича база).
|Колос Василь Михайлович +380 630 346 035
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|8
|Вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»)
|Сокур Анатолій Іванович, 093 297 72 73
|Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45
|9
|вул. Новопольова, 95-А
|Яцький Володимир Анатолійович, 096 669 72 23
|Пн-Пт 8.00−17.00
|10
|узвіз Герцена, 6.
|Мельник Вадим Васильович, 093 495 00 80
|Пн-Пт 8.00−16.00, Сб-Нд 10.00−16.00
|11
|Бориспільське шосе, 23 км
|Григоров Олександр Анатолійович, 506 935 630
|Пн-Пт 8.30−17.30
|12
|просп. Броварський, 2а
|Скубко Анатолій Васильович, 050 445 37 60
|Пн-Пт 8.30−17.30
|13
|вул. Радистів, 1-в
|Макодзьоба Василь Миколайович, 975 205 992
|Пн-Пт 8.30−17.30
|14
|Микільське лісництво
|Мошняцький Олег Васильвич, 050 445 37 64
|Пн-Пт 8.30−17.30
|15
|Броварське лісництво, кв № 72
|Волевач Олександр Михайлович, 067 419 03 81
|Пн-Пт 8.30−17.30
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске установили необычную новогоднюю елку.
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