Украина

Если праздник уже закончился: в Киеве открылись пункты приема новогодних елок (адреса)

В Киеве действуют 15 пунктов сбора, куда жители столицы могут принести свои елки и сосны. Они действуют в разных районах города. Причем при подготовке к праздникам в Киев привезли не только елки, но и 30 тонн снега.

КГГА сообщает, что на территории производственных баз районных коммунальных предприятий и лесопарковых хозяйств уже подготовлены площадки для сбора новогодних елок.

«Собранные дерева переделают на щепки на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», — заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

Адреса:

1 просп. Голосіївський, 87-г Пищолка Дмитро Васильович, 095 272 99 97 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 2 вул. Тростянецька, 58-А Гузенко Роман Володимирович, 067 656 29 11 Пн-Пт 8.00−17.00 3 вул. Електротехнічна, 98 Очкуров Вадим Сергійович, 067 371 94 76 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 4 вул. Визволителів, 6 Степоненко Наталія Олексіївна, 044−594−82−07 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 5 просп. С. Бандери, 26-А Бондар Олена Михалівна, 097 751 48 35 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 6 вул. Залізничне шосе, 61 Шевчук Микола Вікторович 097 273 23 71 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 7 вул. Дмитрівська, 16-а (виробнича база). Колос Василь Михайлович +380 630 346 035 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 8 Вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки») Сокур Анатолій Іванович, 093 297 72 73 Пн-Чт 8.00−17.00 Пт 8.00−15.45 9 вул. Новопольова, 95-А Яцький Володимир Анатолійович, 096 669 72 23 Пн-Пт 8.00−17.00 10 узвіз Герцена, 6. Мельник Вадим Васильович, 093 495 00 80 Пн-Пт 8.00−16.00, Сб-Нд 10.00−16.00 11 Бориспільське шосе, 23 км Григоров Олександр Анатолійович, 506 935 630 Пн-Пт 8.30−17.30 12 просп. Броварський, 2а Скубко Анатолій Васильович, 050 445 37 60 Пн-Пт 8.30−17.30 13 вул. Радистів, 1-в Макодзьоба Василь Миколайович, 975 205 992 Пн-Пт 8.30−17.30 14 Микільське лісництво Мошняцький Олег Васильвич, 050 445 37 64 Пн-Пт 8.30−17.30 15 Броварське лісництво, кв № 72 Волевач Олександр Михайлович, 067 419 03 81 Пн-Пт 8.30−17.30

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске установили необычную новогоднюю елку.

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