Мир

В Польше задержали украинца, «уронившего» свой беспилотник на известный собор в Кракове

Полиция Польши задержала в Кракове 24-летнего туриста из Украины. 1 января его дрон упал на крышу Мариацкого костела — одного из культовых сооружений страны. Ранее РФ потребовала от Польши выдать десять граждан Украины.

«24 канал» сообщает, что в Кракове украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, который не требует специального разрешения. Но в какой-то момент он потерял контроль над аппаратом, и беспилотник рухнул на крышу базилики. Сооружение не получило повреждений.

Пожарные помогли достать беспилотник с крыши. Теперь полиция решает, какие обвинения могут быть предъявлены украинцу в связи с возможной угрозой, которой он подвергал жизнь и здоровье граждан Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше работодатель жестоко избил украинца.

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