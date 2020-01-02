23.63 / 24.49 26.24 / 27.28
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Польше задержали украинца, «уронившего» свой беспилотник на известный собор в Кракове

17:20 2 января 2020 204
Мариацкий костел
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Польши задержала в Кракове 24-летнего туриста из Украины. 1 января его дрон упал на крышу Мариацкого костела — одного из культовых сооружений страны. Ранее РФ потребовала от Польши выдать десять граждан Украины.

«24 канал» сообщает, что в Кракове украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, который не требует специального разрешения. Но в какой-то момент он потерял контроль над аппаратом, и беспилотник рухнул на крышу базилики. Сооружение не получило повреждений.

Пожарные помогли достать беспилотник с крыши. Теперь полиция решает, какие обвинения могут быть предъявлены украинцу в связи с возможной угрозой, которой он подвергал жизнь и здоровье граждан Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше работодатель жестоко избил украинца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вор

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер