- 17:49 Некуда идти после выписки: врач «Феофании» рассказал о главной проблеме бывших пленников боевиков
- 17:33 Скандальный поворот в деле Гандзюк: активисты выступили с громким заявлением об адвокатах Мангера
- 17:20 В Польше задержали украинца, «уронившего» свой беспилотник на известный собор в Кракове
- 16:43 Если праздник уже закончился: в Киеве открылись пункты приема новогодних елок (адреса)
- 16:40 Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте
- 16:27 Зеленского обвинили в сексизме из-за его новогодней речи
- 16:11 Боевики создают штрафбаты, используя их на самых опасных участках фронта, — разведка
- 15:52 Мужчина, сделавший селфи с Зеленским в Буковеле, часто ездит в Россию: в сети указали на интересный момент
- 15:47 Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой
- 15:37 Фанат СССР пытался заехать в Украину из Приднестровья на BMW с самодельными номерами
- 15:31 В 2019-м погода в Киеве побила 36 температурных рекордов: аномально теплыми были все 12 месяцев
- 15:18 Единственный из украинцев: Жан Беленюк признан одним из лучших борцов мира по итогам 2019-го
В Польше задержали украинца, «уронившего» свой беспилотник на известный собор в Кракове
Полиция Польши задержала в Кракове 24-летнего туриста из Украины. 1 января его дрон упал на крышу Мариацкого костела — одного из культовых сооружений страны. Ранее РФ потребовала от Польши выдать десять граждан Украины.
«24 канал» сообщает, что в Кракове украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, который не требует специального разрешения. Но в какой-то момент он потерял контроль над аппаратом, и беспилотник рухнул на крышу базилики. Сооружение не получило повреждений.
Пожарные помогли достать беспилотник с крыши. Теперь полиция решает, какие обвинения могут быть предъявлены украинцу в связи с возможной угрозой, которой он подвергал жизнь и здоровье граждан Польши.
Ранее сообщалось, что в Польше работодатель жестоко избил украинца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?