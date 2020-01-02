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Украина

Скандальный поворот в деле Гандзюк: активисты выступили с громким заявлением об адвокатах Мангера

17:33 2 января 2020 215
Владислав Мангер
Инф. «ФАКТОВ»

Представители общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» обратили внимание украинцев на важный факт — оказывается, весь минувший год оплату труда адвокатов одного из главных подозреваемых — главы Херсонского областного совета Владислава Мангера — в общей сумме 421 тысяч гривен осуществляли… бюджетные организации региона.

По данным Интернет-ресурса «Мост», наибольшую сумму (180 тысяч гривен) адвокатам выплатило коммунальное предприятие «Херсонский городской центр земельно-имущественных отношений», которым на тот момент руководила депутат горсовета Елена Мазур, также по 74 тысяч гривен и 55 тысяч гривен поступили от Юбилейной ОТГ (Олешковский район) и Лазурненского сельского совета. Кстати, на территории этого курортного сельсовета получали земельные участки исполнители нападения на Катю Гандзюк.

«Интересно, понравится ли жителям области за счет своего бюджета содержать убийцу», — интересуются активисты.

Напомним, в конце ноября 2019 года Шевченковский районный суд Киева изменил статью, по которой глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Если ранее ему грозило пожизненное заключение, по новому подозрению — только 10 лет лишения свободы.

Незадолго до этого президент Зеленский отреагировал на акцию «Год без Кати» у стен его Офиса.

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