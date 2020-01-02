- 20:26 Столица Австралии задыхается в дыму пожаров: уровень загрязнения воздуха превышен в десятки раз
- 20:24 Особенности комендантского часа: боевики пообещали не отправлять «на подвал» поздних прохожих без «паспорта ДНР»
- 20:04 Момент катастрофы казахстанского самолета, в которой пострадали украинцы, сняли на видео
- 19:48 Полиция назвала число пьяных водителей, попавшихся в 2019 году: цифра шокирует
- 19:37 В Желтых Водах подросток-самоубийца спрыгнул с печально известного недостроя, но чудом остался жив
- 19:15 Самые красивые зимние торты: каждая деталь съедобна
- 19:02 Проблемы с суставами и мигрени: гороскоп здоровья на январь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 18:58 Глава комитета Рады объяснила, почему Украина платит пенсии жителям ОРДЛО, получающим выплаты от России
- 18:43 Послы Польши и Израиля «с беспокойством и сожалением» отреагировали на чествование в Украине лидеров ОУН
- 18:26 В Харькове водитель троллейбуса напал на пассажиров с монтировкой
- 18:12 Знаменитый боксер-рекордсмен умер от сердечного приступа
- 17:49 Некуда идти после выписки: врач «Феофании» рассказал о главной проблеме бывших пленников боевиков
Момент катастрофы казахстанского самолета, в которой пострадали украинцы, сняли на видео
Момент катастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане, которая произошла в Алматы, попал на видео. Об этом сообщает РБК-Украина.
На записи видно, как самолет, который при взлете потерял высоту, пробил бетонное заграждение и затем столкнулся с двухэтажным зданием.
Следствие предполагает, что причиной катастрофы могли послужить ошибка экипажа или неисправность в системе навигации.
Ранее сообщалось, что при крушении Fokker-100 пострадали двое граждан Украины. 29-летняя Яна Владимировна Сон получила компрессионный перелом позвоночника, а 28-летний Юрий Владимирович Сон — травму позвоночника с сохранением функции спинного мозга.
Сообщалось также, что метеоусловия 27 декабря не могли привести к катастрофе. В Алматы была летная погода, взлетно-посадочную полосу своевременно обработали средствами против обледенения.
Фото: salamnews.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»