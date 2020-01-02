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Момент катастрофы казахстанского самолета, в которой пострадали украинцы, сняли на видео

Момент катастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане, которая произошла в Алматы, попал на видео. Об этом сообщает РБК-Украина.

На записи видно, как самолет, который при взлете потерял высоту, пробил бетонное заграждение и затем столкнулся с двухэтажным зданием.

Следствие предполагает, что причиной катастрофы могли послужить ошибка экипажа или неисправность в системе навигации.

Ранее сообщалось, что при крушении Fokker-100 пострадали двое граждан Украины. 29-летняя Яна Владимировна Сон получила компрессионный перелом позвоночника, а 28-летний Юрий Владимирович Сон — травму позвоночника с сохранением функции спинного мозга.

Сообщалось также, что метеоусловия 27 декабря не могли привести к катастрофе. В Алматы была летная погода, взлетно-посадочную полосу своевременно обработали средствами против обледенения.

Фото: salamnews.org

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