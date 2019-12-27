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В Казахстане упал пассажирский самолет: первые фото и видео
В Казахстане упал рейс авиакомпании Bek Air «Алматы — Нурсултан» с пассажирами на борту.
По предварительным данным, самолет Fokker-100 врезался в двухэтажное здание при взлете. На борту было 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Пока официально сообщается о 14 погибших и 35 пострадавших. Среди раненых есть дети. На месте падения самолета работают экстренные службы.
Местные СМИ уточняют, что рейс Bek Air рухнул в районе жилого сектора, идет эвакуация.
В сети появились первые видео, снятые очевидцами.
Также сообщается, что до выяснения обстоятельств крушения самолета Bek Air близ Алматы полеты остальных Fokker-100 приостановлены.
Напомним, что ранее в России бомбардировщик Ту-22М3 совершил экстренную посадку с отказавшим двигателем и загорелся.
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