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Дело об убийстве Шеремета: в Киеве проводился следственный эксперимент (видео)
В центре Киева проводился следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. О проведении эксперимента сообщало «Громадське телебачення», которое вело прямую трансляцию с места событий.
В эксперименте должен был принять участие и подозреваемый музыкант Андрей Антоненко, но он отказался от этого, так как его адвокаты не смогли прибыть на место проведения эксперимента.
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко должна была в ходе эксперимента пройти тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета.
Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.
Адвокат Маси Найем написал на своей странице в Facebook, что Антоненко пытались привлечь к участию в эксперименте незаконно.
«Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко»,— отметил Маси Найем.
Он пояснил, что адвокаты Антоненко уже несколько недель не могут добиться от следователей ознакомления с материалами дела.
«Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить адвокатов с материалами дела. Но следователи хотят провести следственные эксперимент именно сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Поэтому они вызвали адвоката с БПД. При том, что у Андрея как минимум три адвоката»,— пояснил Найем.
Ранее защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что следственный эксперимент с участием его клиентки силовики также собираются провести незаконно. По словам Добоша, ему также не дали ознакомиться с материалами дела.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу). Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. 18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.
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