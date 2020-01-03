- 02:50 "Игра в концлагерь": в Польше школьники инсценировали массовое убийство заключенных в Освенциме
- 02:09 Елочка, налей: в Британии продают новогодние игрушки "только для взрослых"
- 01:30 Гори оно огнем: в США пожарные попали в скандал из-за общего снимка перед горящим домом
- 00:50 Поезд в огне: под Николаевом посреди поля загорелся локомотив
- 00:20 Дело об убийстве Шеремета: в Киеве проводился следственный эксперимент
- 02.01 23:55 "Засунула купальник под фуражку": Волочкова разозлила фанатов новым "голым" фото из Таиланда
- 02.01 23:14 В Судане разбился Ан-12 украинского производства, погибли люди
- 02.01 22:57 Прокуроры по "делам Майдана" остаются на своих местах: итоги собеседования в открывшемся Офисе генпрокурора
- 02.01 22:33 Не больше 10 тысяч гектаров в одни руки: у премьера рассказали о трехуровневом ограничении при продаже земли
- 02.01 21:59 Лучший вратарь мира удостоен престижной награды Samba Gold
- 02.01 21:58 "Для меня есть разница, с кем, куда и откуда": Вакарчук резким стихом отреагировал на новогоднее обращение Зеленского
- 02.01 21:16 В ГБР назначили главного по расследованию "дел Майдана"
Елочка, налей: в Британии продают новогодние игрушки "только для взрослых"
Жители Великобритании уже завершают праздновать Рождество и Новый год, поэтом местные интернет-магазины начинают активно предлагать жителям других стран оставшиеся у них елочные украшения, мишуру и гирлянды.
В числе оригинальных новинок, на которые рассчитывают торговцы — оригинальные алкогольные сувениры в виде елочных игрушек «только для взрослых», пишет сайт «Авторадио».
Внутри они заполнены спиртными напитками на любой вкус — в основном это водка, виски или джин.
Стоит один такой шар 24 доллара. Однако праздничные украшения можно покупать партиями по несколько штук в упаковке. Как утверждают продавцы, сувениры выгоднее брать сразу по нескольку штук. Так, если взять сразу «алкогольные игрушки», то можно прилично сэкономить. Такой набор обойдется в 41 доллар.
Ранее «ФАКТЫ» писали о других необычных новогодних украшениях: «елочка» высотой в шесть метров в отеле «Кемпински Байя» в курортном городе Марбелья в Испании красуется кристаллами Сваровски, настоящими страусиными яйцами с золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами. Именно эта зеленая красавицы стоимостью 14 млн долларов признана самой дорогим рождественским деревом в мире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...