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Елочка, налей: в Британии продают новогодние игрушки "только для взрослых"

2:09 3 января 2020 33
Новогодняя игрушка
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Великобритании уже завершают праздновать Рождество и Новый год, поэтом местные интернет-магазины начинают активно предлагать жителям других стран оставшиеся у них елочные украшения, мишуру и гирлянды.

В числе оригинальных новинок, на которые рассчитывают торговцы — оригинальные алкогольные сувениры в виде елочных игрушек «только для взрослых», пишет сайт «Авторадио».

Внутри они заполнены спиртными напитками на любой вкус — в основном это водка, виски или джин.

Стоит один такой шар 24 доллара. Однако праздничные украшения можно покупать партиями по несколько штук в упаковке. Как утверждают продавцы, сувениры выгоднее брать сразу по нескольку штук. Так, если взять сразу «алкогольные игрушки», то можно прилично сэкономить. Такой набор обойдется в 41 доллар.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других необычных новогодних украшениях: «елочка» высотой в шесть метров в отеле «Кемпински Байя» в курортном городе Марбелья в Испании красуется кристаллами Сваровски, настоящими страусиными яйцами с золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами. Именно эта зеленая красавицы стоимостью 14 млн долларов признана самой дорогим рождественским деревом в мире.

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