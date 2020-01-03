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Назван ТОП-5 самых безопасных авиакомпаний в мире
Для каждого пассажира очень важно знать, какие из авиакомпаний самые безопасные и безупречные — в этом случае можно не волноваться, что авиаперевозчика лишат лицензии или он внезапно оставит пассажиров в аэропорту.
Поэтому эксперты портала AirlineRatings ежегодно составляют рейтинг самых безопасных авиакомпаний, исходя из таких критериев, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов.
Изучив все указанные характеристики, они пришли к выводу, что самой безопасной в наступившем 2020 году может считаться австралийская авиакомпания Qantas.
Второе место занял новозеландский перевозчик Air New Zealand, а третье — тайваньский EVA Air. Пятерку самых надежных авиакомпаний замкнули Etihad и Qatar Airways.
Также среди самых безопасных бюджетных перевозчиков оказались Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.
Напомним, что в ноябре прошлого года Boeing 787−9 Dreamliner авиакомпании Qantas совершил самый долгий в истории беспосадочный полет. Самолет вылетел из Лондона в Сидней и пробыл в небе 19 часов 19 минут. Предыдущий рекорд принадлежал этому же перевозчику, чей лайнер находился в воздухе 19 часов 14 минут.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что именно австралийская авиакомпания Qantas совершила в ноябре прошлого года самый долгий беспосадочный пассажирский перелет в истории. Самолет Boeing-787−9 Dreamliner находился в воздухе 19 часов 19 минут, преодолев за это время расстояние 17 тысяч 800 километров — из Лондона в Сидней. На борту лайнера находились 52 человека. В основном это были сотрудники Qantas, журналисты, а также несколько пассажиров-добровольцев, отобранных из тех, кто постоянно пользуется услугами австралийской авиакомпании. Лайнер вылетел в 06:00 из аэропорта Хитроу 14 ноября. За время перелета он пересек воздушное пространство Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии. Люди на борту встретили два рассвета.
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