Дело об убийстве Шеремета: адвокат подозреваемой потребует повторного следственного эксперимента

Украина

Адвокат медика-волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, состоявшегося в ночь на пятницу, 3 января.

Об этом пишет hromadske.

По мнению Владислава Добоша, повторное проведение следственного эксперимента необходимо, поскольку на видео из материалов дела изображено, что шли двое людей. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент, проведенный поздно вечером 2 января, не завершили. В пятницу, 3 января, еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. «Эта часть эксперимента касалась походки Юлии», — сказал Дебош.

По его словам, процесс начали только около 23 часов, хотя планировался на 18:00. Для следственных действий перекрыли улицу Франко.

Андрей Антоненко, известный также как рок-музыкант Riffmaster, в следственных действиях не участвовал, поскольку его адвокат не смог прийти на срочный вызов. Адвокат Кузьменко уверен, что процедуру назначили с нарушениями.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. 18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

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