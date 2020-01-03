Мир

Как раз вовремя: в Хорватии открыли первый музей похмелья

В столице Хорватии, городе Загребе, открылось заведение, которое называется «Музей похмелья», но на самом деле пропагандирует ценности совершенно другого рода, показывая тяжелые результаты, к которому похмелье может привести.

Об этом пишет ресурс RTBF.

Так, в музее собраны реальные истории людей, которые не помнят, как провели ночь после бурной вечеринки.

«Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь», — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.

Идея создания музея появилась у него и у его подруги Роберты Микелич после рассказа друга. Однажды утром он нашел в кармане велосипедную педаль. Как она там оказалась, парень не знает — количество выпитого было слишком большим.

«Я подумал, слушая его, почему бы не создать место, музей, с коллекцией этих предметов и историй. Они будут забавным образом иллюстрировать эти вечера пьянства и похмелья на следующий день», — рассказывает Дубокович.

Знаменитую педаль поместили на видное место после открытия, а рядом с ней оказались дорожный знак, стремянка, горшок и другие неожиданные предметы.

Сейчас создатели Музея похмелья собирают истории по всему миру. Поделиться ими можно на сайте или в Facebook. Обладатели лучших историй получат возможность попасть туда бесплатно.

Сходить в музей без входного билета смогут и те, кто хорошо играет в дартс. Правда, пока это никому не удавалось. Перед игрой посетители должны выпить бокал местного бренди и надеть очки, которые создают эффект опьянения.

Музей открыт каждый день с 11:00 до 23:00, выходные планируются только на Рождество и в Новый год. Стандартный билет можно купить за 4 евро, студентам вход обойдется в 3,5 евро.

Пока что «Музей похмелья» сосредоточен только на развлечениях, но позже создатели обещают сфокусироваться на пропаганде вреда употребления алкоголя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пока хорваты пытаются предотвратить стремление граждан к алкоголю, в Британии действуют совершенно противоположным образом, потворствуя «маскировке» спиртного под елочные игрушки.

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