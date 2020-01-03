Украина

Кабмин принял важное постановление по учету трудовой деятельности одной из категорий пенсионеров

Кабинет министров Украины постановлением № 1084 утвердил Порядок учета трудовой деятельности работника, физического лица — предпринимателя, физического лица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, в электронной форме.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Ранее именно представители этой категории часто сталкивались с проблемами учета наработанного стажа при начислении пенсионных пособий.

Принятый Порядок определяет, что учет трудовой деятельности ведется с целью обеспечения накопления, хранения и использования информации о приобретенных работником стаж работы, образование, квалификацию для подтверждения имеющегося трудового стажа при заключении трудового договора, назначение пенсий и для других целей, предусмотренных законодательством. Сведения о трудовой деятельности работника должны храниться в составе персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, предусмотренного частью третьей статьи 20 Закона о ЕСВ.

Сведения о трудовой деятельности работникавключают сведения, позволяющие идентифицировать человека: уникальный номер персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования; фамилия, имя, отчество (при наличии) лица на момент подачи сведений в Пенсионный фонд Украины; дата рождения; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте); пол; уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре и серия, номер и название документа, из которого взяты сведения в персональной учетной карточки застрахованного лица (при наличии); место жительства; средства связи (номер телефона, адрес электронной почты).

Кроме того, в нем должны быть сведения о периодах трудовой деятельности: налоговый номер юридического лица (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) и наименование страхователя; год, за который внесены сведения; период трудовых отношений; профессиональное название работы; название должности с указанием структурного подразделения; сведения о приеме на работу, присвоение/изменение/лишение разряда, ранга, класса, звание, категории, прохождение стажировки, перевода на другую работу, основания увольнения; информация об основном месте работы; образование.

Также должны быть внесены данные об особых условиях труда, дающих право на льготы по общеобязательному государственному социальному страхованию: номер списков (раздел, подраздел) производств, работ, профессий, должностей и показателей; результаты аттестации условий труда с указанием номера и даты распорядительного акта; полная/неполная занятость; количество отработанных работником календарных дней (часов) за соответствующий месяц, в том числе в особых условиях труда, дающих право на льготы.

Помимо них вносятся информация о судимости за совершение преступления и о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и информация о подтверждении приобретенного лицом за пределами Украины стажа работы для применения накопления периодов стажа работы в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются ПФУ через веб-портал электронных услуг ПФУ в виде копий предусмотренных законодательством документов, изготовленных путем сканирования с обязательным наложением страхователем или работником квалифицированного электронной подписи.

Указанные сведения могут быть представлены также в оцифрованном виде. Требования к формату представления информации устанавливаются Пенсионным фондом Украины.

Сведения, позволяющие идентифицировать личность, подаются путем заполнения соответствующих полей анкеты работника.

При этом представление сведений, указанных в абзацах втором седьмом подпункта 1 п. 5 порядку, является обязательным. Неотъемлемой составляющей сведений, представленных страхователем, есть сканированная копия согласия работника о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных, предусмотренных настоящим Порядком. В случае представления сведений о трудовой деятельности работника лично предоставления согласия на обработку персональных данных осуществляется путем проставления отметки о предоставлении такого разрешения в электронном кабинете застрахованного лица на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотни тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. — ФОП) могут остаться без выплат, так как сейчас такие бизнесмены платят единый налог (918 гривен по состоянию на октябрь-2019). Именно этот налог и дает упрощенцам право на пенсию. Но для оформления выплат нужен и стаж — сейчас это 26 лет, но требования постепенно ужесточаются, и к 2028 году для выхода на пенсию понадобится уже 35 лет трудового стажа. Поэтому возникает проблема с тем, чтобы доказать, что человек проработал достаточно долго, чтобы получать пенсию.

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