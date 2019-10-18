Украина

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жёстком требовании к пенсионерам одной категории

В настоящее время больше всего проблем с пенсией совсем не у пенсионеров, а у людей предпенсионного возраста, то есть тех, кто по возрасту уже не успевают заработать много лет стажа, а в свое время его не наработали. Об этом рассказала начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан главного управления пенсионного фонда Украины в Запорожской области Светлана Христова, пишет «РИА Мелитополь».

Речь, по ее словам, идет о частных предпринимателях.

«Чем раньше человек, узнает количестве лет страхового стажа, тем больше шансов, что он успеет его наработать, так как право на пенсию сейчас регламентируется жестко. Судите сами: до 2011 года пенсию мог получить любой гражданин, достигший пенсионного возраста и имеющий 5 лет стажа, то в этом году, для выхода на пенсию нужно 26 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет», — рассказывает она.

Сложность в том, что требования к минимальному стажу, необходимому для получения пенсии в Украине постоянно менялись, как и сумма выплат в фискальные органы и ПФУ. К примеру, в разные годы, предприниматели, работающие по упрощенной системе, платили в пенсионный фонд лишь 10% от суммы своего налога, который составлял от 50 до 200 грн. При этом предприниматели были уверены, что зарабатывают себе стаж, и, соответственно, пенсию. А теперь получается, что у некоторых предпринимателей, стаж шел не год за год, а едва ли не три года предпринимательской деятельности обеспечивали всего лишь год страхового стажа.

Для того, чтобы решить вопросы со стажем предпринимателям стоит учесть, что если человек был зарегистрирован частным предпринимателем до 1998 года, то стаж для определения права на пенсию идет по факту регистрации.

Для тех, кто был зарегистрирован предпринимателем с 1998 года по 2017 год — стаж идет по факту уплаты в ПФУ хотя бы 1 грн в месяц. Но речь идет лишь об определении права выхода на пенсию, а вот сумма пенсионной выплаты, считается, сколько по факту отчислений предпринимателя в ПФУ:

К примеру, если это были 5 грн в месяц, то они и составят всего 3 дня, а не месяц стажа. Здесь все индивидуально. Но если предпринимателю не хватает стажа для назначения пенсии, он имеет право доплатить до минимального страхового взноса.

Эксперт отмечает, что в настоящее время в сервисном центре принимают по 20−30 человек в день, которые просят просчитать сумму для доплаты, и узнать, могут ли они это сделать в принципе, потому что таким правом могут воспользоваться только те предприниматели, которые работали на упрощенной системе налогообложения.

В данном случае, речь не идет о сверхплатежах. Нужно смотреть какая на тот период была минимальная зарплата по стране. Так, к примеру, один предприниматель доплатит полторы тысячи грн, чтобы получить 1,5 года стажа, а кому-то насчитают 3,5 тыс. грн за два года стажа. Для тех, у кого была фиксированная налоговая ставка, доплата будет выше.

Важно понимать, что те, кто работал на общей системе налогообложения, или, будучи частными предпринимателями, не вели хозяйственную деятельность и показывали нулевые доходы, сделать доплаты за прошедшие периоды не могут, как и не могут заключить договор добровольного страхования. В такой ситуации можно лишь заработать необходимый стаж, или купить его. Но один месяц будет стоить 1836 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн.

Проконтролировать свой стаж заранее можно и не обращаясь в ПФУ, зарегистрировавшись на официальном вебпортале пенсионного фонда с помощью электронной подписи или, обратившись за регистрацией в ПФУ, где вам выдадут логин и пароль для входа в личный кабинет. Для этого понадобиться взять с собой лишь паспорт и ИНН.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасающем случае: 60-летний мужчина-частный предприниматель обратился Пенсионный фонд, а его там шокировали, сказав, что он может не рассчитывать на пенсию. Оказалось, что у ПФУ нет сведений об уплате взносов за 90-е годы. На это же жалуется большинство ФЛП пенсионного или предпенсионного возраста. При этом документы могут быть утрачены, а некоторые архивы и вовсе сгорели. Часто база данных терялась в налоговых. И если в областных центрах еще более-менее ситуация, то в районных центрах она вообще катастрофическая.

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