Пара влюбленных не узнала предложившую им помощь Меган Маркл, засмотревшись на ее подругу (фото)

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Меган Маркл и принц Гарри, который сейчас отдыхают в Канаде, первый день нового года провели на прогулке по живописным местам острова Ванкувер. По пути им встретилась пара местных влюбленных — Илья Павлович и Асимина Канторович. Как сообщает издание People, молодые люди пытались сфотографироваться с помощью палки для селфи. И у них это не очень получалось.

«Первый день нового года мы уже второй год подряд проводим в лесу. Мы устроили небольшой пикник и как раз заканчивали, пытаясь сделать несколько селфи на красивом фоне, когда к нам подошла женщина и спросила, не хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала… Мы заметили эту группу людей раньше — если бы не они, место было бы совсем уединенным. С ними были две собаки, и мы захотели погладить одну из них», — рассказала 29-летняя Асимина.

Канторович не сразу поняла, что в роли их фотографа выступила герцогиня Сассекская. Сначала она обратила внимание на подругу Меган — Эбигейл Спенсер, которая также была в этой компании. Бывшая американская актриса Маркл и Спенсер вместе играли в телесериале «Форс-мажоры». Лицо Спенсер показалось Асимине знакомым.

«Я фанатка „Форс-мажоров“, и сначала я заметила Эбигейл. Потом подняла глаза и поняла, что это Меган сделала наше фото. Затем я оглянулась на группу и осознала, что принц Гарри тоже там был! Я не могла поверить… Это была Меган, которая улыбалась мне и ждала возможности сделать снимок. В тот момент я испытала шок», — говорит Канторович. По ее словам, Меган была очень дружелюбной. Она сделала три фотографии, а затем Отдала телефон со словами «Счастливого Нового года».

Маркл и Спенсер вместе снимались в сериале "Форс-мажоры"

Эбигайл - одна из ближайших подруг герцогини

Для полного счастья Канторович не хватило малыша Арчи — Меган и Гарри оставили сына в особняке стоимостью 14 миллионов долларов, в котором они остановились вместе с матерью Маркл Дорией.

Ранее сообщалось, что владельцы местного ресторана Deep Cove Chalet рассказали, что к ним обращались охранники Сассексов с просьбой зарезервировать для семейства стол. Однако рестораторы отказали представителям королевской семьи, так как не хотели лишних проблем в связи с повышенными мерами безопасности, которыми сопровождался бы их визит.

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