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Меган Маркл и принц Гарри в честь Нового года опубликовали новое фото своего сына Арчи и итоговое видео
Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас отдыхают в Канаде, опубликовали новое фото своего сына Арчи, которому 6 января исполнится восемь месяцев. На снимке Гарри держит Арчи на руках на фоне озера. Предполагается, что фотография была сделана возле особняка на канадском острове Ванкувер, где остановилось семейство. Мальчик одет в шапочку, теплую куртку и обут ботиночки из овечьей кожи, которые в 2018 году презентовал Меган и Гарри во время их заграничного турне генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув. Герцогиня Сассекская как раз в то время объявила о своей беременности.
Фото с Арчи было включено в видео клип, который Сассексы опубиковали на своей странице в Instagram в качестве подведения итогов 2019 года. В нем герцог и герцогиня показали ключевые моменты своей жизни в уходящем году. Среди прочего — и снимок Меган с Кейт Миддлтон на Уимблдоне.
Wishing you all a very Happy New Year and thanking you for your continued support! Weve loved meeting so many of you from around the world and cant wait to meet many more of you next year. We hope 2020 brings each of you health and continued happiness. — The Duke and Duchess of Sussex Special thanks to Chris Martin and @Coldplay for allowing us to use one of their songs Photo and video © SussexRoyal Thanks to PA for additional images and footage
Кейт Миддлтон и принц Уильям также обнародовали аналогичное итоговое видео, включив в него несколько снимков Меган и Гарри – в том числе с крестин Арчи.
To all the fantastic organisations and inspirational people we met and worked with in 2019: Thank you for a wonderful year, and see you in 2020! pic.twitter.com/dmVbJ68SL3— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 30, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл превратила свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей.
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