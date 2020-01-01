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Меган Маркл и принц Гарри в честь Нового года опубликовали новое фото своего сына Арчи и итоговое видео

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас отдыхают в Канаде, опубликовали новое фото своего сына Арчи, которому 6 января исполнится восемь месяцев. На снимке Гарри держит Арчи на руках на фоне озера. Предполагается, что фотография была сделана возле особняка на канадском острове Ванкувер, где остановилось семейство. Мальчик одет в шапочку, теплую куртку и обут ботиночки из овечьей кожи, которые в 2018 году презентовал Меган и Гарри во время их заграничного турне генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув. Герцогиня Сассекская как раз в то время объявила о своей беременности.

Фото с Арчи было включено в видео клип, который Сассексы опубиковали на своей странице в Instagram в качестве подведения итогов 2019 года. В нем герцог и герцогиня показали ключевые моменты своей жизни в уходящем году. Среди прочего — и снимок Меган с Кейт Миддлтон на Уимблдоне.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также обнародовали аналогичное итоговое видео, включив в него несколько снимков Меган и Гарри – в том числе с крестин Арчи.

To all the fantastic organisations and inspirational people we met and worked with in 2019: Thank you for a wonderful year, and see you in 2020! pic.twitter.com/dmVbJ68SL3 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 30, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл превратила свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей.

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