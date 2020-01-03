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Стиль жизни

Одна в дешевом, другая — в дорогом: будущая невестка и сестра Кейт Миддлтон отдыхают на Карибах в красных бикини (фото)

11:05 3 января 2020 549
Ализе в красном купальнике-бикини
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, ее младшая сестра Пиппа со своим мужем и годовалым сыном Артуром, а также брат Джеймс с невестой Ализе Тевене все вместе отдыхают на на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

В сеть попали фотографии Пиппы Миддлтон и ее будущей невестки в купальниках. Обе, как оказалось, предпочитают красные бикини. Так, 30-летняя француженка Ализе, как сообщает Daily Mail, загорала и купалась в бикини с лифом-бандо недорогого бренда H&M — стоимостью 15.99 фунтов (менее 21 долларов). 36-летняя Пиппа, которая сопровождала брата и его невесту во время прогулки на яхте, была в купальнике очень похожего фасона. Однако бикини от Biondi стоит на порядок больше.

Пиппа и Джеймс

Ализе и Джеймс

Позже Тевене переоделась в другой красный купальник.

Ализе и Джеймс, объявившие о своей помолвке в октябре прошлого года, выглядели совершенно счастливыми и поминутно целовались.

Тевене — давняя поклонница шведского бренда H&M. Ранее она появилась в платье этой фирмы стоимостью всего 49.99 фунтов на свадьбе двоюродной племянницы королевы Елизаветы — леди Габриэллы Виндзор. Наряд вызвал ажиотаж среди модниц. После выхода Ализе платье раскупили в магазинах за считанные часы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как мать Кейт Миддлтон сохраняет фигуру в 64 года.

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