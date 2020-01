Любимым блюдом принцессы Дианы был украинский борщ

Стиль жизни

Благотворительный южноафриканский фонд The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped впервые опубликовал письма 39-летней давности, полученные от знаменитостей. Как пишет Daily Mail, в 1981 году сотрудники фонда обратились с просьбой к известным личностям поделиться своими любимыми рецептами для новой поваренной книги. В их числе была и принцесса Уэльская Диана — в те времена она была еще леди Дианой Спенсер, невестой принца Чарльза. Будущая мать принцев Уильяма и Гарри написала, что ее любимым блюдом является украинский борщ. Диана любила борщ не только есть, но и лично готовить. По ее рецепту, в число ингредиентов входили «свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль, перец».

Своим секретом поделилась также Маргарет Тэтчер, занимавшая в то время пост премьер-министра Великобритании. Она призналась, что добавляет апельсиновый сок в глазурь для орехового пирога. По рецепту Тэтчер (получившей титул баронессы в 1992 году) для глазури сахар нагревается с концентрированным апельсиновым соком. При этом важно не перегреть смесь, а довести ее до однородной консистенции. А затем, еще теплой, нанести на выпеченный пирог.

А вот мать правящей ныне королевы Елизаветы, королева мать Елизавета Боуз-Лайон, отказалась выдать свой любимый рецепт — под предолгом принятых при дворе правил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что культовое платье принцессы Дианы сняли с аукциона, поскольку желающих купить его не нашлось.

Читайте также: Пара влюбленных не узнала предложившую им помощь Меган Маркл, засмотревшись на ее подругу.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter