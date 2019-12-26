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Стало известно, где встретили Рождество Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото)
В то время, как практически вся королевская семья празднует Рождество во дворце Сандрингем, расположенном в британском графстве Норфолк, Меган Маркл и принц Гарри проводят свой отпуск за океаном. Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отдыхают в Канаде — вместе со своим семимесячным сыном Арчи и матерью Меган Дорией Рэгленд. Это подтвердил Букингемский дворец. Однако точное место их пребывания содержалось в тайне. Сообщалось лишь, что семейство практически не покидает пределов своего секретного убежища. Однако журналисты все же разузнали, где именно находятся сейчас Сассексы. Семейство базируется на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Они проживают в уединенном роскошном особняке. Как пишет издание Daily Mail, Гарри несколько раз видели гуляющим по живописному парку Horth Hill Regional Park. Супругов также заметили на пробежке в районе Северный Саанич.
Королева дала своему внуку и его жене разрешение провести праздники за границей. Однако некоторые члены королевской семьи, как пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров, считают, что Сассексам следовало бы прервать свой отпуск и вернуться домой после того, как стало известно о госпитализации дедушки Гарри — принца Филиппа.
Между тем фанаты обратили внимание на то, что опубликованная ранее рождественская открытка Меган и Гарри выглядит несколько странно. Лицо герцогини выглядит слишком четким на фоне ее тела и изображения Гарри, которые вышли расплывчатыми — хотя оба находятся примерно на одном расстоянии от камеры. В соцсетях сразу предположили, что снимок был обработан в фотошопе — причем не слишком качественно. «Такое впечатление, что ей приставили к туловищу голову с другой фотографии», — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж и принцесса Шарлотта дебютировали на рождественском выходе королевской семьи.
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