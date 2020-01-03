Украина

В 2020-м полетов не будет: открытый меньше года назад аэропорт «Полтава» снова закрыли на ремонт

«Пассажирских рейсов из аэропорта „Полтава“ в 2020 году не будет. Полтавчане должны знать об этом», — заявил 1 января в эфире «Полтавского телевидения» глава областной госдминистрации Олег Синегубов. Напомним, после реконструкции аэропорта первый рейс — из Полтавы в Шарм-эль-Шейх — отправился в марте 2019 года.

Собственно, деятельность международного аэропорта, на восстановление которого за два предыдущие года из областного бюджета было выделено 70,5 млн грн, ограничилась несколькими чартерными рейсами: первый состоялся 26 марта в Египет, а последний — 20 июля в турецкую Анталию (с отдыха туристам пришлось возвращаться уже в другой аэропорт). После этого представители авиакомпании, выполнявшей полеты, отказались от дальнейшего сотрудничества с полтавским аэропортом по причине несоответствия взлетно-посадочной полосы критериям для приема больших воздушных суден. «Компания, совершившая несколько рейсов из Полтавы в Египет и Турцию в 2019 году, когда проверила состояние полосы, была напугана, поскольку эти полеты могли завершиться трагически, — заявил Олег Синегубов. — Во-первых, полоса не рассчитана на прием таких бортов ни по ширине, ни по длине, ни по качеству. Во-вторых, под тяжестью самолетов взлетная полоса просела и покрылась трещинами».

Интересно, что директор аэропорта Владимир Окара после конфуза с рейсами рассказывал интернет-изданию «Полтавщина», что украинский лоукостер SkyUp завершил полетную программу из Полтавы в связи с проблемами с лицензией.

В SkyUp говорят, что полеты в аэропорт компания может возобновить только после качественного ремонта полосы и проверки, которая подтвердит безопасность для взлета и посадки Boeing 737−700 и Boeing 737−800.

По словам руководителя областной госадминистрации, на ремонт новой, но непригодной для эксплуатации взлетно-посадочной полосы необходимо около 200 млн грн, поэтому он будет обращаться за помощью к президенту и премьер-министру Украины, чтобы получить финансирование по государственным программам. А в областном бюджете в новом году заложено 6 млн грн, которые пойдут на содержание этого стратегически важного объекта.

Олег Синегубов сообщил также, что во время проверки использования денег, выделенных на возобновление работы аэропорта «Полтава», были выявлены факты злоупотребления. По ним открыто уголовное производство.

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