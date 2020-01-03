Двое морских львов "угнали" лодку и отправились на романтическую прогулку (видео)

Мир

В американском штате Вашингтон в заливе близ города Олимпия засняли забавное видео. Двое крупных морских львов «угнали» чью-то лодку и отправились на ней в плавание. Мощные животные едва не потопили свое судно. Вес этих представителей ушастых тюленей, может достигать 1120 килограммов, а длина превышать три метра.

Как сообщает Bored Panda, видео их прогулки, снятое оказавшимся поблизости бывшим футболистом Джошуа Филлипсом, попало в соцсети. Свидетели утверждают, что к парочке хотел присоединиться третий морской лев, пытавшийся забраться на борт, однако они его прогнали.

«Пару лет назад приятель моего отца только закончил ремонт лодки, как она пропала. Оказалось, что ее потопили загорающие на ней морские львы. Только кончик мачты был виден», «Как объяснить это своему страховому агенту: „Ну, знаешь, Боб, я купил эту лодку для романтических поездок с женой, а этот глупый морской лев решил, что как раз время поухаживать за львицей“», «Они потом таки потопили эту лодку. Мой друг в Олимпии видел ее» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском штате Флорида врач из спас от удушения собаку, поводок которой защемило в лифте.

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