Происшествия

Под Николаевом малолетние «посевальщики» мстят людям, которые не открыли им двери: опубликовано фото хулиганов

Хотя по народным традициям в Украине колядовать и «посевать» принято после Рождества, некоторые начинают ходить по домам уже в первые дни Нового года. В городе Южноукраинске группа мальчишек принялась «посевать» в многоэтажках, при этом замки дверей, которые хозяева им не открыли и не встретили с угощением или деньгами, затыкала спичками. Об этом в сети Facebook сообщила жительница города, которая зафиксировала малолетних хулиганов на видео.

«Хочу показать малолетних героев-посевальщиков нашего города… Кто не открывает дверь получает бонус — горящую спичку в замочную скважину! Родители и близкие, примите меры к своим детям! Имеется полное видео доказательство их действий», — написала она, разместив фото «героев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о девочках, которые «развлекались, царапая автомобили в Киеве. А на Львовщине хулиган бросал камни в окна поездов и травмировал пассажира.

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