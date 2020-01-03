Общество и люди

В Киеве на Рождество изменят маршруты наземного транспорта и график работы метро

Во вторник, 7 января, из-за празднования Рождества в Киеве изменят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Ранее в столице возобновили маршруты, которые менялись в связи со строительством Шулявского моста.

КГГА сообщает, что 7 января с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В этот день также возможно кратковременное ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота». В таком случае все эскалаторы будут работать на подъем, чтобы избежать давки на платформе. Возможно также ограничение или закрытие на вход станций метро «Крещатик», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь» и «Майдан Независимости».

Во время мероприятий, которые будут проходить на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00, изменятся маршруты троллейбусов: № 6 — от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Рождество будет много интересных локаций.

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