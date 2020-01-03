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Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Четверг, 9 января, — день радости и решения проблем.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака.

Овен

День складывается очень удачно. Представителей этого знака ждет успех в любом деле, за которое они берутся.

Телец

Если и будут в вашем доме возникать конфликты, то только, если вы сами начнете их провоцировать.

Близнецы

Если хотите произвести на кого-то впечатление, дождитесь вечера. В это время усилится ваша общительность, а женщины станут еще красивее.

Рак

Хорошее время для учебы, непродолжительных визитов, деловых поездок на небольшие расстояния. Возможны удачные покупки со скидкой.

Лев

Есть шанс найти новых друзей, разделяющих ваши взгляды. Возможно, вы получите разумный совет или дадите его кому-то сами.

Дева

Основной проблемой этого благополучного дня является возникновение ситуации, при которой придется отказаться от личных планов.

Весы

Возможно новое романтическое увлечение, которое толкнет вас на необдуманные поступки.

Скорпион

Удается достичь взаимопонимания со старшими родственниками, которые еще совсем недавно были вами недовольны.

Стрелец

Многие проблемы вы сможете решить, если поделитесь ими со своими близкими и попросите их дать совет, как вам поступить в той или иной ситуации.

Козерог

Вас ждет много встреч, как запланированных, так и неожиданных. Чрезмерная открытость, неосторожное признание могут привести к неприятным последствиям.

Водолей

Появятся новые помощники и союзники, среди которых могут оказаться очень влиятельные люди.

Рыбы

Семейные отношения, скорее всего, доставят вам только положительные эмоции, так как вы неплохо потрудились в прошлом.

Хорошего вам дня!

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