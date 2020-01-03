Facebook забанил Супрун из-за Бандеры

Политика

В четверг, 2 января, соцсеть Facebook удалила пост экс-главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, написанный в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом она написала на своей странице.

«Служба поддержки фейсбук сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрыт из-за «нарушения стандартов сообщества по «hate speech / пропаганде ненависти».

При этом Ульяна Супрун считает, что в сообщении не было никакой пропаганды. По словам бывшей главы Минздрава, запись набрала более чем шести тысяч репостов и охватила более полумиллиона читателей.

«Такое происходит не впервые. В сентябре фейсбук скрыл мое сообщение о формуле Штайнмайера с главным месседжем «Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мира», — написала Ульяна Супрун.

Она пришла к выводу, что российские боты пытаются уничтожить в информационном пространстве любые упоминания о Степане Бандере.

Ранее сообщалось, что Супрун дала простые советы по очистке организма после новогодних праздников.

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