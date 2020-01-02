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Как очистить организм после новогодних праздников: совет Ульяны Супрун
После праздников многие хотят очистить организм. Ранее сообщалось, какой алкоголь лучше пить, чтобы сохранять ясный ум и избежать похмелья. Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун дает в своем Facebook простые советы по детоксикации.
Необходимо поддерживать собственные ресурсы, участвующие в обезвреживании лекарств, алкоголя, гормонов и вредных факторов окружающей среды. Для этого следует пить свежевыжатый сок свеклы, яблок, моркови, имбиря, добавлять молотый лен к каше, регулярно включать в рацион капусту и чеснок с луком. Соединения, которые содержатся в этих продуктах, активируют системы детоксификации, но сами ничего не обезвреживают.
Нельзя пить спиртное, или пить один бокал и дальше только воду. Активированный уголь не предотвратит отравление алкоголем, цианидом или тяжелыми металлами. При отравлении другими соединениями активированный уголь надо принять в течение часа. Взрослым надо около 50 граммов, детям: 0,5−1 г на килограмм веса.
Нельзя курить, следует увлажнять воздух, иметь наготове респиратор, что задерживает частички pm 2.5.
Для очистки сосудов от холестерина необходимо ежедневно есть чеснок.
Всегда, и в будни, и в праздники, следует питаться сбалансировано, а при необходимости обращаться к семейному врачу и сдать анализы.
«Надо бить прицельно, а не наугад», — отмечает Ульяна Супрун.
Ранее сообщалось, что лучшие средства от похмелья помогут сделать утро добрым.
Фото: журнал «Хочу»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!