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Скандально известному актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину
Российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему Ивана Будько в одиозном сериале «Сваты», снова разрешен въезд на территорию Украины.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Українських Новин».
Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.
Напомним, в октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала «Сваты».
«Сватов» снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Беларуси. Съемочный процесс был остановлен после того, как стало известно о запрете СБУ актерам ситкома въезда в Украину по причине одобрения ими агрессии России против Украины и посещения оккупированного Крыма.
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