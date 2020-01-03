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Шоу-бизнес

Скандально известному актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину

17:22 3 января 2020 382
Добронравов
Инф. «ФАКТОВ»

Российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему Ивана Будько в одиозном сериале «Сваты», снова разрешен въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Українських Новин».

Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.

Напомним, в октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала «Сваты».

«Сватов» снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Беларуси. Съемочный процесс был остановлен после того, как стало известно о запрете СБУ актерам ситкома въезда в Украину по причине одобрения ими агрессии России против Украины и посещения оккупированного Крыма.

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