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День ангела Анастасии: душевные поздравления и открытки
В субботу, 4 января, — день памяти святой Анастасии Узорешительницы, а также — именины Анастасии.
«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки для именинниц.
Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.
Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!
***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
***
Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.
Желаю, милая, нигде не спотыкаться,
Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!
***
В день святой Анастасии,
Поздравления прими.
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает,
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии,
Поздравляю я тебя.
***
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
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