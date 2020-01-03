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Общество и люди

День ангела Анастасии: душевные поздравления и открытки

17:25 3 января 2020 132
День Анастасии
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 4 января, — день памяти святой Анастасии Узорешительницы, а также — именины Анастасии.

«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки для именинниц.

Анастасия Узорешительница

Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!

День Анастасии

***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.

День Анастасии

***
Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,
Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!

День Анастасии

***
В день святой Анастасии,
Поздравления прими.
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает,
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии,
Поздравляю я тебя.

День Анастасии
***
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!

День Анастасии

Больше поздравлений для Анастасии читайте здесь.

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