День ангела Анастасии: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

В субботу, 4 января, — день памяти святой Анастасии Узорешительницы, а также — именины Анастасии.

«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки для именинниц.

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

***

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

***

В день святой Анастасии,

Поздравления прими.

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает,

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии,

Поздравляю я тебя.



***

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Больше поздравлений для Анастасии читайте здесь.

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