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Украина

Дело Шеремета: двое из троих подозреваемых отказались от следственного эксперимента

17:50 3 января 2020 119
Следственный эксперимент
Инф. «ФАКТОВ»

Андрей Антоненко и Яна Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказались от участия в следственном эксперименте, проводившемся в ночь на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители заблаговременно проинформировали адвокатов троих подозреваемых о проведении следственных экспериментов. Но согласие на участие подтвердил только защитник Юлии Кузьменко.

Андрей Антоненко отказался от участия в следственном эксперименте, а Яна Дугарь, кроме того, отказалась от дачи показаний.

Следственный эксперимент провели в ночь на 3 января 2020 года с подозреваемой Юлией Кузьменко и ее адвокатом Владиславом Добошем. По данным полиции, жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственных действий не поступало.

Однако затем Владислав Добош заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Фото: hromadske.ua

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