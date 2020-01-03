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В Днепре на свалке обнаружили тело новорожденного
В пятницу, 3 января, в Днепре на мусорном полигоне нашли тело мертвого грудного ребенка. Ранее труп младенца был найден в урне на Николаевском автовокзале.
Как сообщает «Информатор», новорожденного обнаружили на полигоне «Правобережный». Тело лежало в пакете среди груды отходов.
Пакет якобы нашел один из работников полигона. В нем, замотанный в тряпку, лежал младенец. Вероятно, на свалку его выгрузила одна из мусорных машин.
Приехавшая бригада скорой помощи ничего уже не могла сделать — малыш был мертв. Точная причина смерти пока неизвестна.
На территории полигона работали оперативно-следственная группа полиции, специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобных находках в Киеве и под Одессой.
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