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Политика

Зеленского потроллили в сети: улицу Пушкинскую в Киеве предложили переименовать в Асфальтированную

19:39 3 января 2020 70
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Инф. «ФАКТОВ»

Высказывание президента Зеленского из новогоднего обращения о том, что «неважно, как названа улица», положили в основу шуточной петиции, которая обнародована на сайте Киевсовета. Ранее новогоднее обращение высмеяли переработанной версией «Заповіта» Тараса Шевченко.

О появлении петиции о переименовании нескольких улиц сообщают «Буквы». Ее зарегистрировал 2 января активист партии ВО «Свобода» Александр Аронец.

«С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной каждый день предлагаю переименовать улицу Пушкинскую в Киеве в улицу Асфальтированную. Метро „Льва Толстого“ предлагается переименовать в метро Освещенное. Улицу Московскую — в Неважную. Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить», — сказано в тексте петиции.

Аронец подтвердил на своей странице в Facebook, что выступил с инициативой после новогоднего обращения Зеленского.

Некоторые из комментариев:

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук ответил на новогоднее обращение Владимира Зеленского резким стихотворением.

Фото из Facebook Александра Аронца

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