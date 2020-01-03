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Общество и люди

Новогоднее обращение Зеленского высмеяли переделкой "Заповiта" Шевченко

15:49 3 января 2020 481
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы продолжают критиковать новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отреагировал на обращение президента к украинцам обличительным стихотворением.

В соцсетях продолжается троллинг новогодней речи главы государства. Так, Павел Гинтов в Facebook представил переработанную версию «Заповіта» Тараса Шевченко.

«Заповіт Шевченко, у которого могли быть любые взгляды (и вообще это же не существенно)», — написал Гинтов.

Стихотворением в сети поделились сотни подписчиков. Пользователи прокомментировали ироничные строки.

Напомним, украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов особенно раскритиковал ту часть поздравления президента, где Зеленский пытается порассуждать на тему «какая разница». По мнению Сенцова, разница есть, и она колоссальная. Он утверждает, что для украинцев важно: ходить по улице Бандеры, а не Сталина.

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