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В Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен
В пятницу, 3 января, в селе Великий Раковец Иршавского района (Закарпатская область), задержали местного жителя, который обогатился за счет схем с криптовалютой. Ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, придумавшего новую схему «опустошения» банковских карт граждан.
Свою преступную деятельность 23-летний закарпатец начал еще в 2017 году. Под предлогом купли-продажи криптовалюты мошенник выманил у людей в общей сложности 8 миллионов 819 тысяч гривен, обещая огромные барыши от перепродажи биткоинов.
Когда его жертвы убедились, что их обманули, они стали требовать возвращения своих денег, но аферист скрылся и долгое время прятался от полиции.
В настоящее время мошенник задержан. Суд арестовал его с альтернативой внесения залога в размере 630 тысяч 600 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о мошенниках, которые вымогали деньги на нужды армии от имени министерства обороны, а также о лже- сотруднике СБУ, собиравшем «дань» с местных бизнесменов под видом помощи участникам АТО.
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