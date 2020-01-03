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Происшествия

В Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен

19:58 3 января 2020 8
валюта
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В пятницу, 3 января, в селе Великий Раковец Иршавского района (Закарпатская область), задержали местного жителя, который обогатился за счет схем с криптовалютой. Ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, придумавшего новую схему «опустошения» банковских карт граждан.

Свою преступную деятельность 23-летний закарпатец начал еще в 2017 году. Под предлогом купли-продажи криптовалюты мошенник выманил у людей в общей сложности 8 миллионов 819 тысяч гривен, обещая огромные барыши от перепродажи биткоинов.

Когда его жертвы убедились, что их обманули, они стали требовать возвращения своих денег, но аферист скрылся и долгое время прятался от полиции.

В настоящее время мошенник задержан. Суд арестовал его с альтернативой внесения залога в размере 630 тысяч 600 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мошенниках, которые вымогали деньги на нужды армии от имени министерства обороны, а также о лже- сотруднике СБУ, собиравшем «дань» с местных бизнесменов под видом помощи участникам АТО.

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