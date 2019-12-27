Вымогают деньги от имени руководства Минобороны: мошенники придумали новую схему

Происшествия

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил предупредили об активизации мошенников, которые по телефону обращаются с просьбой перевести некие средства на банковские карточки. Напомним, в ноябре на Черниговщине задержали киевлянина, который под видом сотрудника СБУ собирал «дань» с местных бизнесменов под видом помощи участникам АТО.

Звонящие говорят, что деньги им нужны на «новогодние подарки».

«Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких „акций“. Такие действия являются мошенничеством», — говорится в официальном сообщении Миноброны в Facebook.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о новой схеме выманивания денег у граждан, зафиксированной в Вольногорске Днепропетровской области. Новая афера рассчитана на людей, которые ожидают посылку.

Так, женщина ждала медикаменты для лечения онкологического заболевания, поэтому оплатила и получила посылку, которая пришла «наложенным платежом» и была помечена «без осмотра». Отправителем был указан некий киевлянин. Когда женщина оплатила посылку и принесла ее домой, то вместо лекарства обнаружила там две старые книжки.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter