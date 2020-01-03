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Звезда Голливуда впервые стала мамой в 47 лет
Американская актриса и супермодель Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой. Напомним, украинская певица Наталка Карпа в 38 лет родила первенца.
Как сообщается на странице Диаз в Instagram, у нее родилась дочь Рэддикс.
Диаз отметила, что не будет публиковать фотографии дочери или делиться какими-либо подробностями, «кроме того, что она действительно очень милая».
Кэмерон Диаз вышла замуж за отца ребенка Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Торжественная церемония состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз — престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Для Диаз и Мэддена этот брак стал первым.
Диаз больше всего известна по ролям в фильмах «Маска», «Все без ума от Мэри», «Свадьба моего лучшего друга», «Ангелы Чарли», «Шрек» и «Банды Нью-Йорка».
Как сообщали «ФАКТЫ», звездная американская пара Ким Кардашьян Канье Уэст решили в 2020 году завести еще одного ребенка, обратившись к услугам суррогатной матери. Сейчас пара воспитывает четырех детей.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.