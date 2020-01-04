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Страшный ритуал в Нигерии: мать съела сердце девушки сына ради привлечения богатства (фото)
В африканской стране Нигерии в декабре прошлого года произошел ужасный случай, подтверждающий факт того, что людоедами могут быть не только акулы или медведи-гризли, но и сами люди.
Об этом пишет британская The Daily Star.
Издание сообщает, что 23-летний нигериец Оволаби Адееко заманил 22-летнюю Фэйвор Дэли-Оладеле в гостиницу и усыпил с помощью наркотиков.
После этого он привез свою жертву в церковь самопровозглашенного пастора Сегуна Филипа, который перерезал девушке горло, отрезал грудь и извлек внутренние органы, в том числе сердце.
Из внутренних органов студентки пастор приготовил ритуальное блюдо, которое должно было помочь разбогатеть семье Оволаби Адееко.
Парень принес блюдо своей матери, которая его съела. По словам матери молодого преступника Болы Адееко, она не знала, что именно ей предложили съесть в ходе ритуала: пастор сказал ей, что ритуальное варево приготовлено из органов козы.
Убитая девушка училась на последнем курсе университета штата Лагос и через несколько месяцев должна была стать первой женщиной в семье, получившей высшее образование.
Вскоре после трагедии каннибалы были арестованы. Полиция назвала убийство девушки «дьявольским деянием» и пообещала, что убийцы почувствуют «полный гнев закона».
Уже после задержания всей преступной троицы пастор Филип рассказал, что ритуал не сработал — денег у семьи Адееко не прибавилось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре в российском Архангельске каннибал убил и съел несколько человек. До последнего времени он жил в квартире съеденного им человека.
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