"Пронесло": акула-людоед "пожалела" беспечных рыбаков (видео)

Мир

Акулы — хищники, которые нередко нападают на людей и даже разрывают их на куски. Поэтому каждая встреча с ними вряд ли является желательной для дайверов и даже рыбаков.

Об одной из таких встреч рассказывает издание Daily Star.

Так, во время рыбалки люди едва не стали объектом нападения хищника, большой белой акулы, также известной как акула-людоед.

Подплыв к лодке с любителями рыбной ловли, акула, очевидно, собиралось перевернуть ее с самыми кровавыми намерениями, но, к счастью, внимание обитателя морского дна отвлек проплывавший рядом индоокеанский малоглазый групер, и она вцепилась зубами в его хвост.

На кадрах видно, как хищник с добычей кружат возле рыбацкого судна.

«Это потрясающе, — кричат избежавшие ужасной участи рыбаки. — Не хотел бы я оказаться на месте его жертвы». При этом также послышался нервный смех: «Может быть кто-нибудь хочет искупаться?»

Видео стало вирусным в Instagram и собрало десятки тысяч просмотров. «Госпожа акула, хочу поинтересоваться… Где вы нашли такую большую рыбу?» — иронизировали пользователи сети. «Пищевая цепочка прямо перед глазами», — пишут сторонники «диванной рыбалки».

Издание поясняет, что индоокеанский малоглазый групер — крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Особи этого вида достигают 2,7 метра в длину и весят до 400 килограммов. Груперы активно защищают свою территорию и могут травмировать человека.

В то же время белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6−4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В октябре сообщалось, что в Антверпенском зоопарке одна акула съела другую на глазах посетителей. В ролике, который был выложен в Twitter, крупная черноперая рифовая акула держит в пасти бычью акулу значительно меньшего размера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре акула съела 44-летнего туриста из Шотландии, в желудке хищницы нашли лишь руку с обручальным кольцом. Трагедия произошла на острове Реюньон в Индийском океане.

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