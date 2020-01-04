"Упругий персик": Ирина Шейк завела поклонников пышными ягодицами на побережье Коста-Рики (фото)

Шоу-бизнес

Очаровавшая на днях поклонников супермодель Ирина Шейк знает, как взбодрить уставших от праздничной суеты и оливье фанатов: конечно, публикацией пикантных снимков с мест отдыха.

Экс-супруга Брэдли Купера сейчас отдыхает на Коста-Рике, куда приехала с целым чемоданом бикини на любой вкус, поэтому может себе позволить размещать в Сети снимки в соблазнительных купальных нарядах.

Так, на последнем снимке в Instagram Ирина демонстрирует просто роскошную форму и хвастается подтянутыми ягодицами, которым позавидует сама Джей Ло! Лучше мотивации уже готовиться к лету и не придумать.

Поклонники пришли в восторг от ее фигуры. Шейк в очередной раз доказала, что ее не зря называют одной из самых сексуальных женщин на подиуме.

«О Боги», «Вот это спелый персик», «Наша красотка», «Нельзя быть такой идеальной», «Какая ты нереальная», «Продам душу за такую фигуру», «Ух, наприседала!», «Королева», «Идеальный вид», «Фигура космос, повезло же кому-то» «Как Купер мог тебя потерять?» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, сейчас Купер, скорее всего, присматривает за крохой Леей, так как Ирина уехала в отпуск в компании светской львицы Инги Рудинштейн и английского фэшн-фотографа Рована Папье, которого после этой поездки наверняка назовут новым бойфрендом Шейк.

Напомним, что во время поездки на Коста-Рику Шейк не побоялась сплавиться на лодке по дикой реке с крокодилами и мангровыми лесами. На лодке Ирина предстала уже в купальнике с анималистическим принтом в виде полосок зебры. Однако самым обсуждаемым стал крохотный купальник телесного цвета. В нем модель сверкнула своими пышными ягодицами. А соломенная шляпа добавила образу грациозности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Шейк любит позировать почти голой, когда из одежды на ней лишь крошечные трусики и украшения.

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