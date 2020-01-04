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Украина

Верификация в действии: открыто первое дело по факту подачи неправдивых документов на субсидию

4:25 4 января 2020 78
Субсидия
Инф. «ФАКТОВ»

В соответствии со вступившим в силу 21 декабря законом «О верификации и мониторинге государственных выплат» в Тернопольской области открыли первое уголовное производство по факту получения субсидии мошенническим способом.

Об этом говорится в сообщении полиции области.

«Нарушение статьи 190 Уголовного кодекса следователи Подволочисского отдела полиции инкриминируют 51-летней жительнице одного из сел района. Женщина, стремясь получить субсидию, прибегла к мошенническим действиям», — пишут правоохранители.

В частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемая подала в управление труда и социальной защиты населения Подволочиской РГА документы для получения субсидии, заполнив при этом декларацию, в которой указала недостоверные данные.

Как выяснилось, накануне сын, с которым они совместно проживают, приобрел в собственность автомобиль стоимостью более 50 тысяч гривень. Данной покупки женщина не указала в поданной декларации. Обман стал основанием для начисления более пяти тысяч гривен субсидии.

Теперь, кроме возврата средств, женщина будет нести за свой поступок еще и уголовную ответственность. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу после принятия Радой законопроекта № 1231 с учетом правок Зеленского Кабмин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по верификации. Его суть — проверка информации на граждан, которая уже содержится в ряде реестров и баз данных. То есть, фактически создается досье на каждого украинца, по которому людей смогут «верифицировать» даже без их ведома. Постановление Кабмина предусматривает верификацию не самих получателей, а пока только данных о них, которые уже содержатся в госреестрах.

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