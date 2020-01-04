- 04:25 Верификация в действии: открыто первое дело по факту подачи неправдивых документов на субсидию
- 03:49 Назван ТОП-10 лучших диет 2020 года
- 03:27 США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек
- 02:20 "Разблокировали": стало известно, когда Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли
- 01:50 Сорвались с высоты 10 метров: российские акробаты упали во время представления в Амстердаме
- 01:25 Дело идет к войне? В Ливии объявили о всеобщей мобилизации
- 00:50 "Упругий персик": Ирина Шейк завела поклонников пышными ягодицами на побережье Коста-Рики
- 00:23 Обещали "высокую прибыль": в Киеве разоблачили сеть мошеннических "финансовых аукционов"
- 03.01 23:50 Страшный ритуал в Нигерии: мать съела сердце девушки сына
- 03.01 23:19 Шацкие озера катастрофически обмелели: в прокуратуре назвали причину и завели дело
- 03.01 22:54 В Украине заработала программа "Е-Малятко": какие услуги стали доступны родителям
- 03.01 22:02 Звезда Голливуда впервые стала мамой в 47 лет
Верификация в действии: открыто первое дело по факту подачи неправдивых документов на субсидию
В соответствии со вступившим в силу 21 декабря законом «О верификации и мониторинге государственных выплат» в Тернопольской области открыли первое уголовное производство по факту получения субсидии мошенническим способом.
Об этом говорится в сообщении полиции области.
«Нарушение статьи 190 Уголовного кодекса следователи Подволочисского отдела полиции инкриминируют 51-летней жительнице одного из сел района. Женщина, стремясь получить субсидию, прибегла к мошенническим действиям», — пишут правоохранители.
В частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемая подала в управление труда и социальной защиты населения Подволочиской РГА документы для получения субсидии, заполнив при этом декларацию, в которой указала недостоверные данные.
Как выяснилось, накануне сын, с которым они совместно проживают, приобрел в собственность автомобиль стоимостью более 50 тысяч гривень. Данной покупки женщина не указала в поданной декларации. Обман стал основанием для начисления более пяти тысяч гривен субсидии.
Теперь, кроме возврата средств, женщина будет нести за свой поступок еще и уголовную ответственность. Досудебное расследование продолжается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу после принятия Радой законопроекта № 1231 с учетом правок Зеленского Кабмин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по верификации. Его суть — проверка информации на граждан, которая уже содержится в ряде реестров и баз данных. То есть, фактически создается досье на каждого украинца, по которому людей смогут «верифицировать» даже без их ведома. Постановление Кабмина предусматривает верификацию не самих получателей, а пока только данных о них, которые уже содержатся в госреестрах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?