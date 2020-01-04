Дело об убийстве «Сармата»: суд продлил меру пресечения обвиняемым

Украина

Бердянский горрайонный суд продлил меры пресечения фигурантам дела убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат» в виде содержания под стражей и домашнего ареста соответственно до 21 и 23 февраля 2020 года. Об этом передает «Громадське».

Так, прокуратура отмечала существование риска побега обвиняемых, давления на свидетелей, укрывательстве от следствия, уничтожении вещественных доказательств. Сторона обвинения отметила, что не все свидетели допрошены судом и не все вероятные установленные следствием соучастники.

В свою очередь, защита обвиняемых возражала в удовлетворении ходатайства, настаивая на том, что риски необоснованные и не доказанные прокурорами. Некоторые из адвокатов просили перевести подзащитного в «Запорожский следственный изолятор».

Обвиняемые поддержали своих защитников, подчеркивая, что прокурором не представлено доказательств их причастности к инкриминируемым им преступлениям, а также отметили возможности применения к ним альтернативной меры пресечения в виде домашнего ареста.

Среди обвиняемых в организации и совершении убийства Виталия Олешко семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк — предполагаемые организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков — вероятные исполнители.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Алешках, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство «Сармата».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований считает, что полиция могла знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»).

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