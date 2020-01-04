Шоу-бизнес

Звезда в гневе: Волочкова резко ответила хейтерам на критику ее длинных ног

Проводящая новогодний отпуск в Таиланде экс-прима-балерина Большого Анастасия Волочкова продолжает активно постить в социальных сетях снимки «курортных будней», в том числе и выполняемых ею любимых шпагатов — как вертикальных, так и горизонтальных.

При этом артистка старается на обращать внимание на негативные комментарии и предпочитает «отвечать добром на злобу, но иногда не выдерживает и дает волю эмоциям», пишет «Стархит».

Так получилось и в этот раз, когда она опубликовала снимок, вновь продемонстрировав чудеса растяжки, но ей все равно написали: «Ты не устала ноги поднимать, старушка».

Волочкова не стерпела и жестко ответила подписчику на необоснованную критику.

«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шапагату»,— написала Анастасия.

Многие поклонники поддержали ее, ведь для 43 лет звезда выглядит стройной и подтянутой. Она достаточно времени проводит в спортзале, а также у балетного станка, оттачивая элементы для новых шоу-программ и грядущих выступлений.

Как известно, Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой. Хейтеры любят обвинять ее во многих вещах: им не нравится ее внешность, поведение, работоспособность, а также сложный характер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Таиланде Анастасия Волочкова напугала степенных фанатов, едва не показав «самое сокровенное».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter