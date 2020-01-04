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Вырос из шортов: принц Джордж впервые позировал для официального портрета с королевой Елизаветой в брюках (фото)

Отмечая начало новой декады, Букингемский дворец опубликовал новый официальный семейный портрет. На нем запечатлены королева Елизавета с тремя своими прямыми наследниками — старшим сыном принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и правнуком принцем Джорджем.

Повзрослевший шестилетний Джордж впервые позирует для парадного портрета в брюках, а не в шортах, как положено по традиции маленьким мальчикам из королевской семьи — причем даже зимой.

Фотография была сделана 18 декабря — в тот же день, когда принцы в присутствии королевы готовили во дворце рождественские пудинги. Фотографии и видео этого мероприятия были обнародованы ранее.

Предыдущий портрет королевы и трех будущих королей публиковался в апреле 2015 года, в честь 90-летия Ее Величества. Тогда Джорджу в шортах приходилось стоять на подставке.

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