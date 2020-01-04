- 10:39 Пока Влад Топалов в Москве: Регина Тодоренко засветилась с другим мужчиной на отдыхе
- 10:14 В США опровергли факт авиаудара на севере Багдада
- 10:05 Под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми
- 09:48 «Милок, плати или тебя уволят»: в Николаеве пенсионерка «сбила» с полицейского 7 тысяч гривен
- 09:39 Отдых в Амстердаме существенно подорожал: что нужно знать
- 09:37 Еще один футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
- 09:36 Сожгли жилой дом: в разведке рассказали о ссоре боевиков "ДНР" с российскими кураторами
- 09:13 Не было бы счастья, да несчастье помогло: владелец КамАЗа, разрушившего дом супругов-инвалидов, полностью обновил жилье
- 09:01 Взрыв в клубе на Тернопольщине: выяснились новые детали
- 09:00 Французский футболист погиб в ДТП, возвращаясь с тренировки
- 08:38 Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом
- 08:11 Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро
Под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми
В Сквире (Киевская область) мужчина спас целую семью во время пожара. Напомним, в Черкассах мужчина, рискуя жизнью, спас двоих детей на пожаре.
Как сообщили в областном главке полиции, идя на работу в 4 часа утра, житель села Домантовка увидел, что горит дом и, не колеблясь, бросился спасать его обитателей.
Молодой человек вызвал спасателей и стал стучать в окна. На рассвете семья спала, дым полностью окутал дом. Несмотря на все сложности, из огня удалось спасти родителей, их троих детей и бабушку.
Семья осталась жива, а их дом удастся отремонтировать.
Полицейские и спасатели поблагодарили мужчину за человечность и героизм, вручили ему грамоты и подарки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре, возникшем на общевойсковом полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. А также писали о пострадавших детях во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...