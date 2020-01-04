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Происшествия

Под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми

10:05 4 января 2020 304
люди
Инф. «ФАКТОВ»

В Сквире (Киевская область) мужчина спас целую семью во время пожара. Напомним, в Черкассах мужчина, рискуя жизнью, спас двоих детей на пожаре.

Как сообщили в областном главке полиции, идя на работу в 4 часа утра, житель села Домантовка увидел, что горит дом и, не колеблясь, бросился спасать его обитателей.

Молодой человек вызвал спасателей и стал стучать в окна. На рассвете семья спала, дым полностью окутал дом. Несмотря на все сложности, из огня удалось спасти родителей, их троих детей и бабушку.

Семья осталась жива, а их дом удастся отремонтировать.

Полицейские и спасатели поблагодарили мужчину за человечность и героизм, вручили ему грамоты и подарки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре, возникшем на общевойсковом полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. А также писали о пострадавших детях во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине.

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