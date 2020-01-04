- 12:35 "Смотрели "Квартал 95" и смеялись": украинец рассказал о жизни в плену боевиков "ДНР"
- 12:26 В Багдаде прощаются с убитым генералом Сулеймани
- 12:08 «Если бы памятник мог дать сдачи»: в сети обсуждают видео с вандалами в Киеве
- 12:01 Смертельное ДТП с руководством полиции под Николаевом: участник аварии три месяца игнорирует допросы
- 11:43 Ничего не меняется: украинка пожаловалась на хамское поведение "новых госслужащих"
- 11:05 Стоматолог избил женщину с ребенком на руках: видео шокирующего происшествия в России
- 10:39 Пока Влад Топалов в Москве: Регина Тодоренко засветилась с другим мужчиной на отдыхе
- 10:14 В США отрицают причастность к авиаудару на севере Багдада
- 10:05 Под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми
- 09:48 «Милок, плати или тебя уволят»: в Николаеве пенсионерка «сбила» с полицейского 7 тысяч гривен
- 09:39 Отдых в Амстердаме существенно подорожал: что нужно знать
- 09:37 Еще один футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
В Багдаде прощаются с убитым генералом Сулеймани (видео)
В субботу, 4 января, в столице Ирака Багдаде проходит траурная церемония прощания с командующим спецподразделением «Аль-Кудс» генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара США.
Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима — одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции.
Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани.
Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, передает агентство AFP. Тела и останки погибших членов группировки «Аль-Хашд аш-Шаби» будут захоронены.
Иранских военных доставят самолетом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.
Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вместе с Сулеймани в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.
Вскоре после смерти генерала духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Хаменеи пообещал отомстить за убитого военноначальника.
О том, что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани, читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?