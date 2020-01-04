В Багдаде прощаются с убитым генералом Сулеймани (видео)

Мир

В субботу, 4 января, в столице Ирака Багдаде проходит траурная церемония прощания с командующим спецподразделением «Аль-Кудс» генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара США.



Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима — одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции.



Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани.



Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, передает агентство AFP. Тела и останки погибших членов группировки «Аль-Хашд аш-Шаби» будут захоронены.

Иранских военных доставят самолетом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вместе с Сулеймани в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.

Вскоре после смерти генерала духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Хаменеи пообещал отомстить за убитого военноначальника.

О том, что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани, читайте в материале «ФАКТОВ».

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