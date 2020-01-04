"Смотрели "Квартал 95" и смеялись": украинец рассказал о жизни в плену боевиков "ДНР" (видео)

Украина

Освобожденный из плена террористов в рамках обмена 29 декабря Олег Галазюк рассказал, что «уголовное дело» против него террористы возбудили из-за того, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией и написал «ДНР» в кавычках.

Галазюк был преподавателем философии Чистякова, одним из авторов рубрики «Письма из оккупированного Донбасса» на сайте Радио Свобода, писал под псевдонимом Мирослав Тямущий. Боевики его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщает Радио Свобода.

«Там прямым текстом так и написано, что моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи — как-то, что это оккупированные территории — приравнивались к „разжиганию межнациональной розни“, а также к „экстремизму“. Так и пишут, что я совершил преступления, я кстати называл своими именами, то есть, что „ДНР“ — это территория, не признана миром, она оккупирована Россией», — сообщил он.

По словам Галазюка, его также обвинили в том, что он взял слово «ДНР» в кавычки. Он планировал написать статью, которая так и называется: «За кавычки в слове „ДНР“ — 16 лет»".

Бывший узник рассказал, что во второй раз его схватили 24 августа 2017 года. До этого он уже попадал в плен в 2014 году.

«Меня позвали в мариупольскую Ялту (курортный поселок возле Мариуполя. — Авт.), я должен был там 7 дней отдыхать. Я думаю, что это была провокация, и уже все обо мне знали. Схватили на КПП Еленовка (блокпост террористов „ДНР“), при выезде. Надели мешок и повезли обратно в Торез (современное название — Чистяков). В Торезе есть „МГБ“. „МГБ“ — это то, что раньше было СБУ, там работают люди, которые раньше работали в СБУ. Среди них были мои ученики, которых я учил в Торезском филиале Харьковского института экономики и рыночных отношений. Они узнали меня, говорили: Олег Дмитриевич, что вы здесь забыли? Поэтому отношение ко мне было более или менее лояльное», — рассказывает бывший пленный.

По его словам, он просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал.

«Они включили „Квартал 95“, смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове. Начальник этого СИЗО сейчас стал первым заместителем „министра“ „МГБ ДНР“. Его дочь поступила на бюджет на подконтрольной территории Украины», — рассказал Галазюк.

Как писали «ФАКТЫ», 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами террористы Донбасса освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

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