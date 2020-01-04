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Сильный ветер и лавины: украинцев предупредили о непогоде
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасности схода лавин в горах Украины.
«По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, «Укравтодор» сообщает, что на 6:00 утра 4 января туман наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях, на остальной территории страны без осадков.
Средняя температура воздуха на западе и юге +2−4°С, центральных, северных и восточных областях -2−6°С. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Закарпатской и Днепропетровской областях местами гололедица.
Также в ГСЧС предупредили, что 5 января в западных областях возможны порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как писали «ФАКТЫ», в целом, в выходные в Украине сохранится относительно теплая погода, теплее, чем обычно в январе.
Синоптики прогнозируют, что весь январь в Украине будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, в Крыму до 3 градусов тепла.
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